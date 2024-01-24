Психологи применили VR для лучшего понимания преступников

В ходе эксперимента 101 участник виртуально сыграли роль преступника, совершив кражу в двух похожих сценариях. Затем мнимые правонарушители подверглись инсценированному допросу в виртуальной среде.

Доктор Шейн Роджерс, автор исследования, отметил, что участники смогли реально пережить роль преступника в виртуальной реальности. Цифровая среда стимулировала их совершать деяния, а также побудила обмануть следователей во время допроса.

Согласно Роджерсу, VR-технологии могут быть успешно применены в сфере правопорядка. Например, сотрудники полиции или следствия могут использовать этот метод для воссоздания и моделирования различных сценариев преступлений. Таким образом, они смогут лучше понять обстоятельства инцидентов и оценить действия преступников в условиях, максимально приближенных к реальным.