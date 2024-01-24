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Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2024, 20:38
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Психологи применили VR для лучшего понимания преступников

Проведен эксперимент
Австралийские психологи из Университета Эдит Коуэн применили виртуальную реальность (VR), чтобы лучше понять мыслительные процессы и реакции преступников. Исследование предоставляет уникальный взгляд на использование VR в области судебной психологии, пишет «Газета.Ru» ссылаясь на статью в научном журнале Scientific Reports (SciRep).
Психологи применили VR для лучшего понимания преступников

© Ferra.ru

В ходе эксперимента 101 участник виртуально сыграли роль преступника, совершив кражу в двух похожих сценариях. Затем мнимые правонарушители подверглись инсценированному допросу в виртуальной среде.

Доктор Шейн Роджерс, автор исследования, отметил, что участники смогли реально пережить роль преступника в виртуальной реальности. Цифровая среда стимулировала их совершать деяния, а также побудила обмануть следователей во время допроса.

Согласно Роджерсу, VR-технологии могут быть успешно применены в сфере правопорядка. Например, сотрудники полиции или следствия могут использовать этот метод для воссоздания и моделирования различных сценариев преступлений. Таким образом, они смогут лучше понять обстоятельства инцидентов и оценить действия преступников в условиях, максимально приближенных к реальным.

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