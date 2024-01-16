Психологические программы для снятия стресса с сотрудников оказались бесполезными

В ходе исследования были опрошены 46336 человек в 233 компаниях Великобритании. Такие программы обещают улучшение психологического самочувствия в рабочих условиях.

Но в результате выяснилось, что в состоянии психологического комфорта между сотрудниками, которые участвовали в общеорганизационных семинарах и теми, кто посещал индивидуальные программы, нет никакой разницы. Иными словами, лекции и семинары по осознанности, релаксации, управлению стрессом, а также приложения для медитаций и в целом для психологического благополучия, оказались бесполезными.

По мнению Флеминга, руководители компаний должны задумываться не о том, как изменять сотрудников, что-то им внушая, а об оптимизации рабочего расписания, улучшении оценки производительности или дизайна рабочих мест, методах управления процессами и кадрами. И это будет боле действенным и полезным для людей.

«Растёт консенсус в отношении того, что организации должны менять рабочее место, а не самих работников. В этом исследовании изучаются мероприятия по обеспечению благополучия на сотнях рабочих мест, дополняя испытания, которые часто проводятся в отдельных организациях, и отсутствие каких-либо преимуществ предполагает, что потребуется больше усилий, когда речь идёт об улучшении благополучия сотрудников», — рассказал исследователь.