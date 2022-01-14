Психотерапевт рассказал, как легче вернуться к работе после праздников

По словам врача, можно начать с уборки рабочего места – перебрать документы, выбросить ненужные бумаги, почистить почтовый ящик, разобрать рабочие контакты. Эти небольшие, но важные действия помогут плавно влиться в рабочий процесс.

Также можно составить план работы на ближайшее время. Равномерно распределите нагрузку и не хватайтесь за все дела сразу – советует Хачатурян. Главное – не выгореть сразу в начале года.

Отмечается, что планирование распорядка дня тоже может помочь вернуть чувство контроля над жизнью, работой и снизить беспокойство. Добавьте в рутину то, что вас радует. Например, чашку любимого кофе с утра или же прогулку на дневном перерыве.

Ну и самое главное – взглянуть на работу по-новому, советует психотерапевт.

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