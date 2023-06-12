Психотерапевт рассказал о самой частой причине проблем в сексе у мужчин в России

Снижение сексуального желания у мужчин называется гипоактивным расстройством сексуального влечения. Оно проявляется в уменьшении сексуальной активности из-за снижения сексуальных мыслей и желания реагировать на сексуальные стимулы. Этот проблема может быть связана с разными факторами, такими как биологические, психологические и социальные. Врачи-специалисты подчёркивают, что снижение сексуального желания является одной из мужских сексуальных дисфункций.

Эксперты сообщают, что каждый третий мужчина в мире сталкивается с какой-то формой сексуальной дисфункции, включая снижение сексуального желания, проблемы с эрекцией, эякуляцией и оргазмом. Они относятся к психическим расстройствам согласно международной классификации болезней. Психологические факторы играют значительную роль в снижении сексуального желания, включая стрессы, проблемы в отношениях и беспокойство о результативности полового акта. Просмотр порнографии и употребление табака, наркотиков и алкоголя также отрицательно влияют на сексуальное желание.

Социальные факторы, такие как социальное неблагополучие и ограничивающие религиозные или культурные убеждения, могут также влиять на сексуальное желание. Различные заболевания, такие как дефицит тестостерона, гормональные и сердечно-сосудистые проблемы, неврологические расстройства и некоторые лекарства, могут вызывать сексуальные дисфункции. Если у мужчины появляются подобные симптомы, важно проконсультироваться с врачом-психотерапевтом, который поможет выявить причины и предложит соответствующее лечение.