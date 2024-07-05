Псковские учёные ускорили передачу данных по проводам

Учёные из Псковского государственного университета (ПсковГУ) разработали инновационные наноматериалы на основе опала, серебра и олова. Эти материалы играют ключевую роль в фотонике и позволяют создавать совершенно новые системы передачи данных, которые не только работают быстрее, чем текущие, но и требуют меньших затрат на обслуживание. Применение этих материалов может значительно улучшить производительность интернет-сетей и других технологий передачи информации.

Научные исследования в ПсковГУ сосредоточены на разработке нанокомпозитов, включающих серебро-опал и олово-опал. Эти материалы имеют уникальные свойства благодаря своей мезопористой структуре с наноразмерными пустотами, в которые можно встраивать различные вещества. С помощью этой технологии учёные создают наночастицы металлов, что делает материалы многослойными и обладающими разнообразными функциональными характеристиками.

Исследования в ПсковГУ продолжались десятилетиями и включали финансирование от Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Учёные изучали свойства новых материалов и разрабатывали методики их синтеза. Одним из ключевых участников проекта был младший научный сотрудник кафедры физики ПсковГУ Александр Цветков.

Эти наноматериалы могут находить применение в различных областях оптики, включая создание фотокамерных фильтров и волноводов. Методика получения материалов на основе опала позволяет заполнять его наноканалы различными веществами, что открывает новые перспективы для разработки высокотехнологичных систем и устройств.