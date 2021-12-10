Птичий помёт оказался полезен для борьбы с глобальным потеплением

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Птичий помёт оказался полезен для борьбы с глобальным потеплениемОтличный и незатратный способ восстановить экологию
Глобальное потепление — серьёзная и общемировая проблема. Неожиданный способ бороться с ней предложили российские учёные из Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН».
По их словам, продукты жизнедеятельности птиц можно успешно использовать для очистки озёр Арктики. Процесс, называемый учёными гуанотрофикацией, способен бороться с «цветением» воды, что в итоге должно помочь в борьбе с исчезновением ценных видов рыб от использования минеральных удобрений.
В итоге обычный птичий помёт имеет все шансы помочь с тем, с чем не справился даже полный отказ от вредных сбросов в регионе. Тестовой площадкой для испытаний нового метода были выбраны водоёмы полуострова Таймыр, в том числе тот, который пострадал от экологической катастрофы под Норильском в 2020 году.
Источник: Lenta.ru