Птичий помёт оказался полезен для борьбы с глобальным потеплением

По их словам, продукты жизнедеятельности птиц можно успешно использовать для очистки озёр Арктики. Процесс, называемый учёными гуанотрофикацией, способен бороться с «цветением» воды, что в итоге должно помочь в борьбе с исчезновением ценных видов рыб от использования минеральных удобрений.

В итоге обычный птичий помёт имеет все шансы помочь с тем, с чем не справился даже полный отказ от вредных сбросов в регионе. Тестовой площадкой для испытаний нового метода были выбраны водоёмы полуострова Таймыр, в том числе тот, который пострадал от экологической катастрофы под Норильском в 2020 году.