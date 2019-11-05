Птицы оказались способны иметь семейные взаимооотношения

На протяжении нескольких сезонов ученые анализировали социальные взаимодействия около 400 грифовых цесарок, живущих в Кении. В ходе исследования ученые определили, что популяция состоит из 18 семейств, которые содержат от 13 до 65 птиц. В каждой из семейств ученые отобрали по одной птице, на которую был помещен GPS датчик для постоянного отслеживания взаимодействия между группами. Выяснилось, что особи постоянно встречаются, смешиваются, но расходятся всегда по одному сценарию - каждая птица направляется в свое семейство.

Авторы пришли к выводу, что группы птиц могут формировать коллективы, имея отношения с определенными дружественными группами чаще, чем с другими. На данный момент неизвестно, каким образом птицы, не имея сложного мозга с толстой корой больших полушарий способны на подобное.