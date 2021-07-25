PUBG планируют сделать условно—бесплатной игрой

Согласно данным источника, уже в августе корейская компания Krafton запустит акцию, в рамках которой игра будет иметь условно-бесплатную модель распространения. По результатам данного мероприятия разработчики и решат, стоит ли делать игру F2P-формате.

Причем отмечается, что перевести PUBG на F2P-модель компания планировала еще два года назад. Отмечается, что тогда для этого также был проведен F2P-тест, однако по какой-то причине компания передумала. Возможно в этот раз PUBG действительно станет условно—бесплатной раз и навсегда.

В апреле стало известно, что создатели популярного шутера работают над новой игрой в открытом мире с роботами.