Пугающая игра про маньяка Dead by Daylight раздается бесплатно и навсегда

Dead by Daylight представляет из себя многопользовательскую хоррор-игру в режиме 4 против 1. Так, одному из игроков дается роль беспощадного маньяка-убийцы, тогда как четырем другим уготована роль выживших. Очевидно, что последним необходимо совершать попытки побега. Что интересно, выжившие играют от третьего лица, в отличии от маньяка, играющего от первого. Таким образом у первых есть преимущество в ситуационной осведомлённости.

Игру можно скачать бесплатно до 9 декабря перейдя по этой ссылке. Отметим, что в обычное время ее продают за 549 рублей.