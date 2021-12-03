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Пугающая игра про маньяка Dead by Daylight раздается бесплатно и навсегда

Но нужно успеть скачать до 9 декабря
Epic Games в очередной раз обновила игру для традиционной еженедельной раздачи. На этот раз бесплатно пользователи могут скачать пугающую игру про маньяка Dead by Daylight.
Пугающая игра про маньяка Dead by Daylight раздается бесплатно и навсегда

Dead by Daylight представляет из себя многопользовательскую хоррор-игру в режиме 4 против 1. Так, одному из игроков дается роль беспощадного маньяка-убийцы, тогда как четырем другим уготована роль выживших. Очевидно, что последним необходимо совершать попытки побега. Что интересно, выжившие играют от третьего лица, в отличии от маньяка, играющего от первого. Таким образом у первых есть преимущество в ситуационной осведомлённости.

Игру можно скачать бесплатно до 9 декабря перейдя по этой ссылке. Отметим, что в обычное время ее продают за 549 рублей.

Источник: Epic Games
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