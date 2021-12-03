Пугающая игра про маньяка Dead by Daylight раздается бесплатно и навсегда

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Пугающая игра про маньяка Dead by Daylight раздается бесплатно и навсегдаНо нужно успеть скачать до 9 декабря
Epic Games в очередной раз обновила игру для традиционной еженедельной раздачи. На этот раз бесплатно пользователи могут скачать пугающую игру про маньяка Dead by Daylight.
Dead by Daylight представляет из себя многопользовательскую хоррор-игру в режиме 4 против 1. Так, одному из игроков дается роль беспощадного маньяка-убийцы, тогда как четырем другим уготована роль выживших. Очевидно, что последним необходимо совершать попытки побега. Что интересно, выжившие играют от третьего лица, в отличии от маньяка, играющего от первого. Таким образом у первых есть преимущество в ситуационной осведомлённости.
Игру можно скачать бесплатно до 9 декабря перейдя по этой ссылке. Отметим, что в обычное время ее продают за 549 рублей.
Источник: Epic Games