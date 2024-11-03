Пугающе точные рекламные рекомендации становятся возможными из-за «Wi-Fi-ловушек»

Россияне всё чаще сталкиваются с точной рекламой в интернете, и одна из причин этого — так называемые «Wi-Fi-ловушки» в бесплатных точках доступа. Эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн объясняет, что такие ловушки собирают данные о пользователях, а затем провайдеры продают эту информацию рекламодателям. Это приводит к тому, что многие получают нежелательные рекламные уведомления.

Келлерманн подчёркивает, что бесплатные Wi-Fi-точки могут собирать данные с любых устройств с включённым Wi-Fi поблизости. Они фиксируют местоположение, время пребывания и даже другие данные. Операторы фискальных данных передают информацию в налоговые органы, а банки могут получить данные о доходах и расходах, включая доступ к паспортным данным. Также магазины, которые предлагают скидочные карты, просят оставить персональную информацию для участия в системах лояльности.

Чтобы не стать жертвой подобных методов, Келлерманн советует не подключаться к незнакомым Wi-Fi-сетям и избегать заполнения анкет в магазинах. Он рекомендует устанавливать сложные пароли на аккаунтах, не отвечать на звонки с незнакомых номеров и внимательно следить за настройками своих гаджетов, чтобы знать, какие данные собираются и используются. Эти простые шаги помогут защитить личную информацию от нежелательного сбора.