Пульты от телевизоров не могут ввезти в Россию из-за несостыковки в законодательстве

Проблема основывается на том, что подакцизные товары теперь могут оформляться только на Центральной акцизной таможне. При этом, на удивление, в числе акцизных товаров, наравне с табаком и алкоголем, каким-то образом оказались и телевизионные пульты, хотя по российским законам они не облагаются акцизами. И в силу того, что в России нет процедуры, по которой можно как-либо задекларировать пульты, данный вид товаров оказалось невозможным легально провезти в Россию.

Что интересно, Минфин уже выступило с разъяснением, в котором отметило, что телевизионных пультов нет в перечне товаров, которые должны проходить оформление на ЦАТ. И именно данный факт, по словам министерства, должно быть уже сейчас принято к сведению Федеральной таможенной службой.