Пуск ракеты «Булава» с российской атомной подлодки продемонстрирован на видео

Министерство России опубликовало видеоролик в официальном канале Youtube, на котором демонстрируется пуск ракеты «Булава» с атомной подлодки.

Атомные подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.

Макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка.

В ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов.