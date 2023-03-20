Наука и технологии
06:38, 20 марта 2023
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Пустотам между рельсами нашли применение — в них установят солнечные батареи

Технология позволит обслуживать пути также просто, как и раньше

Швейцарская компания Sun-Ways разработала механическую систему для установки и демонтажа солнечных панелей вдоль железнодорожных путей.

Пустотам между рельсами нашли применение — в них установят солнечные батареи

Фото: Swissinfo

Запатентованная компанией технология предполагает использование пространства между рельсами для установки там предварительно собранных солнечных панелей. Крепиться они будут при помощи поршневого механизма.

По замыслу инженеров стартапа, панели легко снимаются, что сделает обслуживание железных дорог таким же простым и удобным, как и прежде.

Пустотам между рельсами нашли применение — в них установят солнечные батареи

Swissinfo

Сообщается, что Sun-Ways намерена испытать технологию на сети железных дорог общего пользования в районе станции Баттс в Западной Швейцарии. Если всё пройдёт успешно, то она расширит использование своих солнечных панелей по всей стране и за её пределами.

По оценкам самой компании, солнечные панели могут покрыть более 5000 км железнодорожных путей в Швейцарии, вырабатывая около 1 ТВт/ч электроэнергии в год. Это около 2% всей потребляемой в стране энергии.

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