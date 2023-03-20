Пустотам между рельсами нашли применение — в них установят солнечные батареи

Запатентованная компанией технология предполагает использование пространства между рельсами для установки там предварительно собранных солнечных панелей. Крепиться они будут при помощи поршневого механизма.

По замыслу инженеров стартапа, панели легко снимаются, что сделает обслуживание железных дорог таким же простым и удобным, как и прежде.