Путешествие с комфортом. Изобретатель из Троицка создал вездеход

Изобретение 76-летнего инженера из Троицка, получившее подтверждение российского патентного ведомства, предлагает новый способ передвижения по сложным поверхностям, таким как пески, болота, снег и непроходимая грязь. Он назвал своё изобретение гусеничным лежачим электроскутером. Подобная разработка уже запатентована в США, но она предназначена только для передвижения по снегу. В то время как разработка троицкого изобретателя должна стать настоящим вездеходом.

Гусеничный лежачий электроскутер состоит из двух рам, которые соединены шарниром. На передней раме установлен гусеничный движитель — широкая гусеничная лента, которую приводят в движение колеса, связанные с двигателем, а тот, в свою очередь, с аккумулятором. На корпусе аккумулятора находятся ручки управления скоростью и торможением, а также две педали. На задней раме расположены ложе водителя, рессора и два мотор-колеса большого диаметра с аккумулятором. В зимнем режиме колеса заменяются на лыжи.

Чтобы начать движение, водитель занимает положение на ложе, вставляет ноги в педали и запускает электроскутер с помощью ручки управления. Моторы гусеничного движителя и мотор-колёс включаются одновременно. С помощью педалей водитель управляет направлением движения, поворачивая переднюю раму влево или вправо ногами. Автор отмечает, что такая конструкция позволяет гусеничному лежачему электроскутеру уверенно передвигаться как по пескам, непроходимой грязи и заболоченным местностям, так и по снегу.