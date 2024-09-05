Путешествия замедляют старение, показало исследование

Энтропия — это общее стремление вселенной к хаосу и разложению. Согласно новой теории, положительные опыты путешествий могут замедлить этот процесс и улучшить здоровье, в то время как негативные переживания могут способствовать увеличению энтропии и ухудшению состояния здоровья.

Фангли Ху, кандидат наук в ECU, утверждает, что положительные впечатления от путешествий, такие как новая окружающая среда, физическая активность и социальное взаимодействие, могут способствовать улучшению физического и психического здоровья. Путешествия могут снижать хронический стресс, способствовать улучшению работы иммунной системы и поддерживать низкое состояние энтропии организма.