Путешествия замедляют старение, показало исследование

Опубликовано 05 сентября 2024, 22:271 мин.
Путешествия замедляют старение, показало исследованиеИ улучшает физическое здоровье
Учёные из Университета Эдит Коуэн (ECU) представили новое исследование, которое связывает путешествия с замедлением признаков старения. В статье, опубликованной в Journal of Travel Research, обсуждается, как теория энтропии может применяться к туризму, предлагая потенциальные преимущества для здоровья.
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Энтропия — это общее стремление вселенной к хаосу и разложению. Согласно новой теории, положительные опыты путешествий могут замедлить этот процесс и улучшить здоровье, в то время как негативные переживания могут способствовать увеличению энтропии и ухудшению состояния здоровья.
Фангли Ху, кандидат наук в ECU, утверждает, что положительные впечатления от путешествий, такие как новая окружающая среда, физическая активность и социальное взаимодействие, могут способствовать улучшению физического и психического здоровья. Путешествия могут снижать хронический стресс, способствовать улучшению работы иммунной системы и поддерживать низкое состояние энтропии организма.