Путин надолго оставил россиян без хамона с пармезаном

Президент России Владимир Путин продлил действие «контрсанкций», в том числе и продуктового эмбарго. Подписанный президентом приказ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

При этом Путин разрешил транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров «при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС».

Теперь ограничения сохранятся до 31 декабря 2020 года. Изначально запрет на импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия был подписан в августе 2014 года. Он касался стран, которые ввели антироссийские санкции, такие как США, страны Евросоюза, Канада, Австралия и Норвегия.

Среди попавших под запрет продуктов были мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Срок действия «контрсанкций» уже корректировался. В последний раз он продлялся до конца 2019 года.