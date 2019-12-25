Наука и технологии
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Путин назвал Россию лидером в разработке гиперзвукового оружия
По словам главы государства, ни одна другая страна в мире не сумела так далеко продвинуться в данном вопросе
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, как проходит работа над новейшим ракетным комплексом “Циркон”, отдельно акцентировав внимание на том факт, что по его мнению ни одна страна в мире не может похвастаться столь заметным прогрессом в вопросе разработки гиперзвуковых боевых систем.
Также одной из самых интересных и неожиданных новостей оказался тот факт, что прямо сейчас разрабатывается и сухопутная версии ракеты “Циркон”. Напомним, что ранее считалось, что данный гиперзвуковой комплекс будет носить лишь водный характер, так как планировалось, что он будет устанавливаться в качестве оружия надводных кораблей и cубмарин.
Одним из качественных и позитивных примеров лидерства России глава государства упомянул и ракету авиационного базирования Х-47М2 “Кинжал”. По словам Путина, после 2030 года именно данное изделие может пополнить состав арсенала истребителя пятого поколения Су-57.