Путин одобрил покупку Яндекса российскими миллиардерами

По данным инсайдеров, состав консорциума, их доли, а также сумму сделки на следующей неделе обсудит совет директоров Яндекса. Затем её предстоит одобрить акционерам компании.

Алексей Кудрин, бывший глава Счётной палаты и советник по корпоративному развитию Яндекса, встретился с Владимиром Путиным. Главной темой для обсуждения был список новых владельцев Яндекса после «развода» с его основателем — Аркадием Воложем.

Сообщается, что президент России согласовал предложение Кудрина по составу участников будущего консорциума. Какая доля в компании достанется каждому из инвесторов, пока неизвестно.

Анонимные источники, близкие к сделке, сообщили, что Потанин и Алекперов сделали предложения о покупке акций Яндекса, исходя из оценки всей компании в 560–600 млрд рублей.