Путин отреагировал на полёты американских бомбардировщиков у границы России

При этом Путин отметил, что несмотря на многочисленные предостережения России по этому поводу, в НАТО игнорируют предупреждения о последствиях подобных действий.

Президент также назвал вызовом для нашей страны прошедшие в Чёрном море учения НАТО. При этом он подчеркнул, что провокационные действия НАТО проходят не только в Черном море, но и в других районах российской границы.