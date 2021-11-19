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Путин отреагировал на полёты американских бомбардировщиков у границы России

Пока что не слишком жёстко
В последнее время иностранные боевые самолёты всё чаще встречаются у границ России. Свой комментарий по этому поводу дал президент Владимир Путин.
Путин отреагировал на полёты американских бомбардировщиков у границы России

В рамках расширенной коллегии МИД РФ, где и был поднят вопрос расширения НАТО и последних действий альянса у российских границ, глава России заявил, что НАТО «постоянно переходит красные линии».

Дошло до того, что на расстоянии в 20 км от наших границ летают американские стратегические бомбардировщики.

Владимир Путин

При этом Путин отметил, что несмотря на многочисленные предостережения России по этому поводу, в НАТО игнорируют предупреждения о последствиях подобных действий.

Президент также назвал вызовом для нашей страны прошедшие в Чёрном море учения НАТО. При этом он подчеркнул, что провокационные действия НАТО проходят не только в Черном море, но и в других районах российской границы.

Источник: Военное Обозрение
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