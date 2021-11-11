Наука и технологии
Сегодня в 00:14
1 мин.

Путин перечислил российское вооружение, которое лучше иностранных аналогов

России есть что противопоставить
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил, что армия начала получать новейшее вооружение. Некоторые образцы во многом превосходят иностранные аналоги.
Путин перечислил российское вооружение, которое лучше иностранных аналогов

Путин назвал перспективный истребитель пятого поколения Су-57, ЗРК С-500, стратегическую подлодку К-549 «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А».

«В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги. Среди них истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец "Князь Владимир", зенитная ракетная система С-500», — отметил президент.

Источник: Российская газета
Новости партнеров
Новости партнеров