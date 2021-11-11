Путин перечислил российское вооружение, которое лучше иностранных аналогов

Путин назвал перспективный истребитель пятого поколения Су-57, ЗРК С-500, стратегическую подлодку К-549 «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А».

«В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги. Среди них истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец "Князь Владимир", зенитная ракетная система С-500», — отметил президент.