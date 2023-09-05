Путин подписал указ, защищающий российских айтишников от срочной службы до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ИТ-специалисты теперь могут получить отсрочку от армии вплоть до 30 лет. Ранее эта возможность была доступна лишь до 27 лет. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Для того чтобы воспользоваться нововведением, специалисту необходимо работать по трудовому договору в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев перед датой начала призыва

Однако, если он устроился на работу в течение года после окончания вуза, требований к стажу нет. Кроме того, необходимо иметь высшее образование по одной из специальностей из перечня правительства, в который входят математика, физика, статистика и другие.

Данный шаг может стать стимулом для молодых специалистов в ИТ-сфере, так как отсрочка от армии теперь стала более доступной.

Следует отметить, что в январе 2023 года Минцифры изменило правила подачи заявлений на отсрочку — теперь это может сделать сам сотрудник, а не только его работодатель.