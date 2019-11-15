Наука и технологии
Сегодня 13:24
Путин пообещал не вытеснять зарубежные интернет-компании с российского рынка
Сообщив, что Россия заинтересована в иностранных технологиях
В рамках саммита БРИКС в Бразилии, Владимир Путин сообщил о том, что правительство находится в поисках наиболее гибкого инструмента регулирования рынка IT без вытеснения иностранного бизнеса.
” Конечно, нам нужно найти баланс между интересами безопасности и интересами развития рынка. Мы не будем допускать или приводить к ситуации, когда наши иностранные партнеры будут поставлены в невыгодные или неконкурентные условия” - поделился президент России.
Кроме того, сообщается, что Россия не только не ограничивает иностранный бизнес на российском IT-рынке, напротив, по словам Путина страна заинтересована в увеличении и сохранении зарубежных инвестиций и технологий. “Мы заинтересованы в том, чтобы создавать наилучшие условия для развития этого сектора экономики в России, чрезвычайно важного для нас в целом”, - сообщил президент.