Путин пообещал не вытеснять зарубежные интернет-компании с российского рынка

” Конечно, нам нужно найти баланс между интересами безопасности и интересами развития рынка. Мы не будем допускать или приводить к ситуации, когда наши иностранные партнеры будут поставлены в невыгодные или неконкурентные условия” - поделился президент России.

Кроме того, сообщается, что Россия не только не ограничивает иностранный бизнес на российском IT-рынке, напротив, по словам Путина страна заинтересована в увеличении и сохранении зарубежных инвестиций и технологий. “Мы заинтересованы в том, чтобы создавать наилучшие условия для развития этого сектора экономики в России, чрезвычайно важного для нас в целом”, - сообщил президент.