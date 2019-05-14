Путин попросил поскорей создать защиту от гиперзвукового оружия

В России должны успеть создать защиту от гиперзвукового оружия, прежде чем оно появится у других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Вооруженных сил и ОПК.

Путин сказал: «Мы с вами знаем прекрасно, что пока такого оружия в мире нет ни у кого, кроме нас, кроме России. Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно. А что значит для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул».

По мнению президента, если такая работа будет вестись по плану и качественно, то цель будет достигнута. Он отметил: «Прошу на это обратить внимание. Специалисты знают, о каких системах я сейчас говорю, что я имею в виду. Это требует особого внимания, требует очень профессионального подхода и в планировании, и в подготовке этой работы. Ее нужно делать в те сроки, которые мы с вами имеем в виду».

Он подчеркнул, что одним из приоритетов развития ВКС является создание перспективных систем противовоздушной обороны.