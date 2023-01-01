Наука и технологии
00:12, 01 января 2023
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Путин поручил правительству до 15 февраля сформировать комиссию по развитию беспилотной отрасли

Нужно решить много задач

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать комиссию по вопросам развития беспилотников.

Путин поручил правительству до 15 февраля сформировать комиссию по развитию беспилотной отрасли

Фото: Thesun.co.uk/

Уже назначен председатель комиссии — первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

Комиссия займётся подготовкой предложений по реализации государственной политики в сфере развития беспилотников и решения соответствующих задач, которые связаны с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией дронов, а также средств защиты от их незаконного применения.

Также члены правительства займутся вопросами развития необходимой инфраструктуры, подготовкой кадров и интеграции БПЛА в воздушное пространство России.

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