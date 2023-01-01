Путин поручил правительству до 15 февраля сформировать комиссию по развитию беспилотной отрасли

Уже назначен председатель комиссии — первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

Комиссия займётся подготовкой предложений по реализации государственной политики в сфере развития беспилотников и решения соответствующих задач, которые связаны с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией дронов, а также средств защиты от их незаконного применения.

Также члены правительства займутся вопросами развития необходимой инфраструктуры, подготовкой кадров и интеграции БПЛА в воздушное пространство России.