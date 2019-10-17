Путин поручил правительству следить за молодежью в интернете

В материале говорится, что по мнению президента это должно поспособствовать большей информированности государственных органов о том, какое влияние информационная среда оказывает на “формирование взглядов подрастающего поколения”.

Также стало известно о том, что Владимир Владимирович уже поручил Дмитрию Медведеву заняться созданием координационного центра на базе некоммерческой организации. Основной деятельностью ведомства должно стать производство контента призванного заняться духовно-нравственным воспитанием представителей молодежи, а также распространением данных материалов в сети. Крайний срок выполнения президентских поручений — 1 декабря 2019 года.