Путин поручил усилить слежку за заблокированным Telegram

Управление делами президента России оформило заказ на мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе и заблокированных Telegram-каналов. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Полное название проекта «Оказание услуг по мониторингу СМИ, социальных сетей и блогосферы информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Максимальная сумма, которую планируется потратить на него — 1,1 миллиона рублей. Срок оказания услуг - с даты заключения государственного контракта по 15 декабря 2019 года.

В прошлом году подобный контракт на 900 тысяч рублей выиграл «Главный научно-исследовательский вычислительный центр».

Напомним, блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. В попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Как показал недавний опрос Telegram Analytics, лишь 5% пользователей Telegram сейчас страдают от блокировки, а у 48% россиян мессенджер работает без VPN и прокси.