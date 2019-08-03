Путин потребовал хранить платежи на AliExpress в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к работе электронных кошельков и других электронных платёжных систем, подконтрольных иностранным компаниям. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт, в том числе, о платёжных системах AliPay, WeChat. Среди прочего, для иностранных поставщиков платежных услуг предусматривается запрет оказания услуг по переводу денежных средств клиентам-резидентам и предоставления им электронных средств платежа.

Для работы в России у платёжных сервисов должен быть представитель оператора на территории России, а также должна использоваться российская платежная инфраструктура.

Если компания выполняет требования закона, Банк России включит сервис в реестр операторов иностранных платежных систем, что позволит обеспечить их учет и получение необходимой информации.