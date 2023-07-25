Путин потребовал проверить все российские переводы с карты на карту на предмет мошенничества

13:45, 25 июля 2023
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Путин потребовал проверить все российские переводы с карты на карту на предмет мошенничестваИ приостанавливать такие операции на два дня
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вступит в силу через год после официального опубликования. Речь идёт об обязанности банков проверять все переводы физлиц на предмет мошенничества.
Закон принят для защиты граждан от мошенников. Любую подозрительную операцию банки будут обязаны приостанавливать на два дня для обстоятельного разбирательства. И если банк всё же допустит перевод денег гражданина мошенникам, кредитная организация обязуется возместить пострадавшему ущерб в течение 30 дней с подачи заявления.
Кроме того, банки обязаны прекращать обслуживание предполагаемых мошенников, о которых поступила информация от МВД о возбуждении в их отношении уголовного дела или сообщения о преступлении.