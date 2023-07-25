Путин потребовал проверить все российские переводы с карты на карту на предмет мошенничества

Закон принят для защиты граждан от мошенников. Любую подозрительную операцию банки будут обязаны приостанавливать на два дня для обстоятельного разбирательства. И если банк всё же допустит перевод денег гражданина мошенникам, кредитная организация обязуется возместить пострадавшему ущерб в течение 30 дней с подачи заявления.

Кроме того, банки обязаны прекращать обслуживание предполагаемых мошенников, о которых поступила информация от МВД о возбуждении в их отношении уголовного дела или сообщения о преступлении.