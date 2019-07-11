Путин потребовал высоких технологий от правительства и госкомпаний

Путин отметил, что он хорошо знает о сути меморандумов и протоколов о намерениях. "Это предварительные документы", — сказал президент. "В нашем случае совершенно другая история, нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас. Тем более что подписанты хорошо друг другу понятны и работают на общую цель", — добавил он.

Глава РФ отметил, что подписанные соглашения о намерениях между кабинетом министров и крупными компаниями по развитию высокотехнологичных направлений касаются дорожных карт и он надеется, что работа начнется в самое ближайшее время без замедлений.