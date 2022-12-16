Наука и технологии
10:02, 16 декабря 2022
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Путин потребовал запустить в России программы обучения робототехнике

Специалистов надо взращивать с детства

В последние годы ИИ и роботы становятся всё более важной частью нашей жизни. Это не могли не подметить и российские власти.

Путин потребовал запустить в России программы обучения робототехнике

Фото: РБК Тренды

Так, например, президент России Владимир Путин заявил о необходимости запустить новые программы робототехники и авиационных беспилотников. Своё требование он высказал накануне, в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Уже просил в наступающем году подготовить и запустить новые программы в области робототехники и авиационных беспилотников. Конечно, обрести технологический суверенитет нельзя, что называется, в один момент, но нужно продолжать системную работу на перспективу.

Владимир Путин

Напомним, что ранее в ноябре глава России заявил, что нужно наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта. Путин отметил жёсткое соперничество между странами в данной сфере, а также то, что Россия уже обходит их по некоторым направлениям.

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