Путин призвал глав государств не препятствовать внедрению систем искусственного интеллекта

По словам президента, все явно избыточные барьеры на пути создания и развития передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта, необходимо устранять как можно быстрее, а также формировать правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса.

Путин коснулся технологий беспилотного такси, которые разрабатывает «Яндекс». В целом президент положительно оценил эти разработки, но призвал сформировать необходимую правовую базу для таких решений. Например, если беспилотный автомобиль станет причиной ДТП.

«Прошу правительство совместно с профессиональным сообществом отладить эти и другие юридические аспекты внедрения передовых технических решений в рамках экспериментальных правовых режимов, в том числе обеспечить гарантии защиты интеллектуальной собственности на результаты деятельности алгоритмов искусственного интеллекта. Эта проблема уже не из будущего, она остро встаёт уже сейчас», — подытожил Владимир Путин.