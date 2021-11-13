Путин призвал защищать цифровые копии людей в интернете

Мероприятие посвящено влиянию искусственного интеллекта на общество, государство и бизнес. Касаясь темы регулирования искусственного интеллекта и практики его внедрения, Путин заметил, что всё более насущными становятся вопросы, связанные с защитой личных данных и цифровых платежей, противодействием манипуляциям с предпочтениями и поступками граждан.

«Государство должно взять на себя ответственность за хранение критически важной информации. Речь уже идёт не о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника — аватара внутри формирующихся метавселенных», — подчеркнул президент.

Также Путин отметил, что если раньше метавселенная, которая не является чем-то новым, поскольку этому термину уже 30 лет, воспринималась как бегство человека от реальности, сейчас использовать это понятие лучше для дистанционного общения и обучения.