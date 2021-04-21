Путин раскрыл, какую часть ядерной триады России составляет новейшее оружие

Так, оказалось, что уже до конца 2021 года эта доля составит 88%, пишет Lenta.ru. При этом уже к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%. И это не считая того, что ранее он уже сообщил о планах оснастить российскую армию межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» до конца 2022 года.

Напомним, что чуть ранее ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, рассказал о способности атомных подлодок проекта 885М «Ясень-М» стрелять ракетами «Калибр» и «Оникс» в залповом режиме.