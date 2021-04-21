Путин раскрыл сроки передачи новейшей межконтинентальной ракеты «Сармата» военным

Президент России сообщил, что поступление «Сарматы» запланировано уже на конец 2022 года, пишет Lenta.ru. При этом на боевом дежурстве «в руках» российских солдат уже сейчас находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы — межконтинентальный «Авангард» и лазерный боевой комплекс «Пересвет».

Напомним, что впервые об отечественном супероружии Владимир Путин заявил ещё в марте 2018 года. Тогда он перечислил главные преимущества ракетного комплекса РС-28 «Сармат», ракетного комплекса «Авангард» (оснащённым гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установкой «Пересвет»).