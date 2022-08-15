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Путин рассказал, на сколько лет Россия обогнала запад в оружии будущего

Отечественным разработкам есть чем удивить
Президент России Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022». В рамках своего спича он поделился свежими подробностями о перспективном оружии российской армии.
Путин рассказал, на сколько лет Россия обогнала запад в оружии будущего

По его словам, отечественные разработки на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги. В том числе это касается и различного вооружения будущего.

Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашней день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их.

Владимир Путин

Отметим, что ранее «абсолютным оружием» назвал российский «Циркон» военный журналист и эксперт Алексей Борзенко. Он также отметил то, как гиперзвуковая ракета данной модели способна поражать авианосцы.

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