Путин рассказал, в каких сферах ИИ заменит человека

Об этом он сказал на заседании Госсовета, посвященном подготовке кадров для экономики России. По словам главы государства, ИИ неизбежно изменит структуру занятости и к этим изменениям необходимо готовиться заранее.

В числе сфер, где сокращение рабочих мест будет происходить «само по себе», Путин назвал оптовую и розничную торговлю, финансовую и страховую деятельность, а также сектор государственного управления и ряд других направлений.

При этом президент подчеркнул, что в течение ближайших 7 лет в экономику нужно вовлечь около 12,2 млн человек. В том числе за счет перераспределения трудовых ресурсов из отраслей с падающей занятостью в новые и перспективные сферы.

Отдельно Путин затронул тему образования. По его словам, ИИ не должен подменять мышление человека, поэтому ключевая задача школы и вузов — развивать у учащихся самостоятельное и критическое мышление, включая умение оценивать результаты работы нейросетей.