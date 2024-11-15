Путин разобрался: россияне массово заявили о бесперебойной работе YouTube со смартфонов

По данным сервиса GlobalCheck, доступность сервиса у всех мобильных провайдеров страны составляет 100%, что подтвердили несколько тематических Telegram-каналов.

Часть пользователей также отмечают полный доступ к YouTube на ПК без каких-либо дополнительных средств.

В Telegram-канале Jeteed более 6 тыс участников приняли участие в опросе и 31% из них заявили об отсутствии замедления. Канал «Пекарня», опросив более 34 тыс подписчиков, получил 26% положительных отзывов о восстановлении доступа.

В опросе канала «КиберТопор» приняли участие более 100 тыс человек и 22% из них подтвердили свободную работу YouTube.

Внезапное восстановление доступа к сервису в России совпало с недавним обращением режиссёра Карена Шахназарова к президенту Владимиру Путину с просьбой разблокировать видеохостинг.

Шахназаров отметил, что YouTube остаётся важной платформой для распространения информации и культурного контента, а его блокировка негативно сказывается на российской аудитории.