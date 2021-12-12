Путин: Россия превосходит США по современному оружию

У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов (ядерного оружия — примечание редакции), но всё-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами <...> В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире.