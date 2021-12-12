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Путин: Россия превосходит США по современному оружию

Но сохраняет паритет по ядерному оружию
Президент России Владимир Путин, в рамках фильма «Россия. Новейшая история» высказался о имеющемся в арсенале страны оружии. Он даже сравнил его с американскими разработками.
Путин: Россия превосходит США по современному оружию

По словам Путина, РФ находится впереди относительно США по современному вооружению. Связано это с тем, что Россия вовсю модернизирует имеющийся на вооружении потенциал и вводит новые комплексы.

У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов (ядерного оружия — примечание редакции), но всё-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами <...> В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире.

Владимир Путин

Напомним, что ранее, в конце ноября, президент России также заявил, что в ближайшее время у страны появится гиперзвуковое оружие морского базирования.

Источник: РИА Новости
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