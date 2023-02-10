Наука и технологии
06:01, 10 февраля 2023
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Путин стал «солистом» нового deepfake-клипа Limp Bizkit. Зеленского сделали диджеем

Получилось очень даже забавно

В последние несколько месяцев нейросети стали в разы популярнее прежнего. Чего только стоит массовая истерия вокруг «умного» чат-бот ChatGPT от OpenAI.

Путин стал «солистом» нового deepfake-клипа Limp Bizkit. Зеленского сделали диджеем

Фото: YouTube / Limp Bizkit

Тем временем, не отстают и более «традиционные» нейронные сети, позволяющие заменить лица одних людей на лица других.

Так, например, на официальном YouTube-канале группы Limp Bizkit появилось свежее видео на трек Out Of Style. В нём роль солиста исполнил президент России Владимир Путин, в то время как глава Украины Владимир Зеленский выступил в качестве диджея на клавишах.

Путин стал «солистом» нового deepfake-клипа Limp Bizkit. Зеленского сделали диджеем

YouTube / Limp Bizkit

Нашлось также место и президенту США Джону Байдену — ему в группе отвели роль гитариста.

Путин стал «солистом» нового deepfake-клипа Limp Bizkit. Зеленского сделали диджеем

YouTube / Limp Bizkit

Из прочих «интересностей» стоит отметить камео Тома Круза, тоже созданного при помощи нейросети. Он выступает в качестве подтанцовки, параллельно готовя сосиски на мангале. Посмотреть сам клип можно ниже или перейдя по ссылке.

Путин стал «солистом» нового deepfake-клипа Limp Bizkit. Зеленского сделали диджеем

YouTube / Limp Bizkit

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