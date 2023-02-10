Путин стал «солистом» нового deepfake-клипа Limp Bizkit. Зеленского сделали диджеем

Тем временем, не отстают и более «традиционные» нейронные сети, позволяющие заменить лица одних людей на лица других.

Так, например, на официальном YouTube-канале группы Limp Bizkit появилось свежее видео на трек Out Of Style. В нём роль солиста исполнил президент России Владимир Путин, в то время как глава Украины Владимир Зеленский выступил в качестве диджея на клавишах.