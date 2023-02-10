Путин стал «солистом» нового deepfake-клипа Limp Bizkit. Зеленского сделали диджеем

Путин стал «солистом» нового deepfake-клипа Limp Bizkit. Зеленского сделали диджеемПолучилось очень даже забавно
В последние несколько месяцев нейросети стали в разы популярнее прежнего. Чего только стоит массовая истерия вокруг «умного» чат-бот ChatGPT от OpenAI.
Фото: YouTube / Limp Bizkit
Тем временем, не отстают и более «традиционные» нейронные сети, позволяющие заменить лица одних людей на лица других.
Так, например, на официальном YouTube-канале группы Limp Bizkit появилось свежее видео на трек Out Of Style. В нём роль солиста исполнил президент России Владимир Путин, в то время как глава Украины Владимир Зеленский выступил в качестве диджея на клавишах.
YouTube / Limp Bizkit
Нашлось также место и президенту США Джону Байдену — ему в группе отвели роль гитариста.
YouTube / Limp Bizkit
Из прочих «интересностей» стоит отметить камео Тома Круза, тоже созданного при помощи нейросети. Он выступает в качестве подтанцовки, параллельно готовя сосиски на мангале. Посмотреть сам клип можно ниже или перейдя по ссылке.
YouTube / Limp Bizkit