Путин увеличил в 10 раз наказание за запуск дронов в запрещённой зоне

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, увеличивающий до 10 раз штрафы за запуск беспилотников в запрещённой зоне. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках нового закона физические лица могут получить штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а должностные лица — от 100 тысяч до 150 тысяч. Для юридических лиц наказание не изменилось — от 250 тысяч до 300 тысяч рублей или приостановка деятельности сроком на 90 суток. Все эти наказания распространяются на людей, не совершивших уголовное преступление.

Для полётов в запрещённых зонах требуется выполнять Федеральные правила использования воздушного пространства. Например, для полётов в пределах МКАДА в Москве по правилам Минтранса России понадобится специальное разрешение правительства.

Закон вступил в силу сразу после подписания.