Путин высказался о прошедшем электронном голосовании

По словам Путина, технический прогресс остановить невозможно. В этом плане президент сравнил его с современными средствами и способами волеизъявления, передаёт ТАСС.

Он также отметил, что сомнения в электронном голосовании, которые возникли у части граждан, связаны не качеством проведения процедуры. В качестве причины такой реакции глава России видит несогласие с результатами онлайн-голосования.

Напомним, что сама процедура проходила с 17 по 19 сентября в Москве, Севастополе, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Только по Москве итоговая явка на «электронные выборы» составила более 96%.