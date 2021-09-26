Путин высказался о прошедшем электронном голосовании

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Путин высказался о прошедшем электронном голосованииИ заявил, что прогресс остановить невозможно
Накануне прошла онлайн-встреча президента России Владимира Путина с руководителями партий, прошедших в Государственную Думу. На ней, в том числе, глава государства высказался о прошедшем электронном голосовании.
По словам Путина, технический прогресс остановить невозможно. В этом плане президент сравнил его с современными средствами и способами волеизъявления, передаёт ТАСС.
Он также отметил, что сомнения в электронном голосовании, которые возникли у части граждан, связаны не качеством проведения процедуры. В качестве причины такой реакции глава России видит несогласие с результатами онлайн-голосования.
Напомним, что сама процедура проходила с 17 по 19 сентября в Москве, Севастополе, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Только по Москве итоговая явка на «электронные выборы» составила более 96%.