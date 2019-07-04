Путин запретил “Сбербанку” монополизировать переводы

”Монопольное положение — это серьезное препятствие для развития конкуренции на рынке платежей и для доступности финансовых услуг для населения”*, — заявила Эльвира Набиуллина. Учитывая, что у “Сбербанка” в руках находится 60% рынка переводов с карты на карту, де факто, несмотря на то, что регулятор мог бы объединить в СБП усилия всех существующих банков, у него ничего не получилось бы, так как основная масса переводов проходят через Сбер.

Глава “Сбербанка” Герман Греф высказал свое недовольство происходящим. Так, в одном из последних интервью за май 2019 года он заявил, что недопонимает действия своего главного и контролирующего акционера: ”Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно”.