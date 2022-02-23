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Путин заявил о наличии у России оружия "которому нет равных в мире"Во время поздравления с Днём защитника Отечества
Президент России Владимир Путин, поздравляя граждан с Днём защитника Отечества заявил, что на боевое дежурство поставлено вооружение, "которому нет равных в мире".
По словам президента, регулярные учения показывают высокий уровень боеготовности и слаженности российской армии, а обеспечение безопасности государства и развитие перспективных вооружений необходимо для дальнейшего процветания и развития страны.
«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», — отметил Владимир Путин.
Источник: РБК