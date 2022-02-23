Путин заявил о наличии у России оружия "которому нет равных в мире"

По словам президента, регулярные учения показывают высокий уровень боеготовности и слаженности российской армии, а обеспечение безопасности государства и развитие перспективных вооружений необходимо для дальнейшего процветания и развития страны.

«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», — отметил Владимир Путин.