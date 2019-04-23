Путину показали отжимающихся военных роботов

Президент России Владимир Путин посетил Санкт-Петербургское суворовское военное училище. Во время визита, воспитанники показали Путину свои наработки в области авиа- и судомоделирования, а также робототехнике.

Среди всего прочего, в мастерской робототехники президенту показали прототип робота-минера. Он способен устанавливать мины на песчаном грунте. Другая наработка оказалась из обрасти искусственного интеллекта.

Два небольших человекоподобных робота с системой распознавания речи управлялись голосом. Курсант дал команду роботам принять упор лёжа и отжаться, что они с успехов выполнили. Встать на голову один из роботов смог только с помощью курсанта, но затем смог завершить задачу.