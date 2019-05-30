Пьянство в России стремительно набирает обороты

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования, посвященного теме здорового образа жизни. В ходе исследования оказалось, что россияне стараются вести здоровый образ жизни, но и о вредных привычках не забывают.

Доля граждан, следящих за своим питанием на сегодняшний день составляет 59%: 7% соблюдают диету, рекомендованную врачом, 13% - выбранную самостоятельно, 39% - в целом стараются есть здоровую пищу. Выросла доля тех, кто сетует на отсутствие возможности следить за своим рационом ввиду нехватки денежных средств: с 14% до 19%. Каждый пятый (21%) говорит, что употребляет в пищу любые продукты, поскольку чувствует себя совершенно здоровым.