Пьянство в России стремительно набирает обороты

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования, посвященного теме здорового образа жизни. В ходе исследования оказалось, что россияне стараются вести здоровый образ жизни, но и о вредных привычках не забывают.
Доля граждан, следящих за своим питанием на сегодняшний день составляет 59%: 7% соблюдают диету, рекомендованную врачом, 13% - выбранную самостоятельно, 39% - в целом стараются есть здоровую пищу. Выросла доля тех, кто сетует на отсутствие возможности следить за своим рационом ввиду нехватки денежных средств: с 14% до 19%. Каждый пятый (21%) говорит, что употребляет в пищу любые продукты, поскольку чувствует себя совершенно здоровым.
Число курильщиков колеблется в рамках статистической погрешности: в 2018 году о том, что подвержены вредной привычке, сообщали 29% (в т.ч. 17% - выкуривали пачку или более в день), в 2019 году также составляет 29% (16% соответственно). Традиционно выше, чем в целом по выборке, потребление табака среди мужчин (47%), респондентов молодого и среднего возраста.
Результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя: если в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, то в 2019 году – уже 33% (43% среди 60 лет +). Выпивают время от времени 67% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев - не чаще нескольких раз в месяц. В целом по выборке два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 18% респондентов, среди мужчин – 27% (против 10% среди женщин), а в различных возрастных группах выше всего эта доля среди 35-44–летних (25%).