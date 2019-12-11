"Пятерочка" передаст данные пользователей своей карты для рекламы в интернете

По словам представителя Gazprom-Media Digital, компания намерена загружать информацию о пользователях в обезличенном виде на платформу RB Videomatic, принадлежащую Mail.ru Group. В конечном итоге владельцы карт лояльности “Пятерочки” и прочих сетей X5 будут видеть в интернете рекламу только тех групп товаров, которой они интересуются и покупают. Так, покупатели Huggies уже столкнулись с показом им рекламы брендов кормов для кошек и собак, а также “Майского чая”.

Напомним, что судя по имеющимся данным, около 40 млн покупателей приобрели карты лояльности торговых сетей, являющихся частью X5 Retail Group.