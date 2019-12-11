Наука и технологии
Сегодня 08:16
"Пятерочка" передаст данные пользователей своей карты для рекламы в интернете
К ним присоединятся владельцы карт “Перекрестка” и “Карусели”
В сети появилась информация о том, что X5 Retail Group, владеющая такими сетями как “Пятерочка”, “Перекресток” и “Карусель”, заключила свежий контракт с Gazprom-Media Digital. И теперь данные всех владельцев карт лояльности сетей, принадлежащих X5, будут переданы компании-партнеру для демонстрации таргетированной рекламы в интернете в зависимости от того, что владельцы карт покупают.
По словам представителя Gazprom-Media Digital, компания намерена загружать информацию о пользователях в обезличенном виде на платформу RB Videomatic, принадлежащую Mail.ru Group. В конечном итоге владельцы карт лояльности “Пятерочки” и прочих сетей X5 будут видеть в интернете рекламу только тех групп товаров, которой они интересуются и покупают. Так, покупатели Huggies уже столкнулись с показом им рекламы брендов кормов для кошек и собак, а также “Майского чая”.
Напомним, что судя по имеющимся данным, около 40 млн покупателей приобрели карты лояльности торговых сетей, являющихся частью X5 Retail Group.