"Пятерочки" превратят в пункты отправки и приема посылок

На данный момент в “Пятерочках” уже можно получить посылки из некоторых сервисов, таких как Aliexpress, Ozon и т.д. Таких пунктов выдачи по стране насчитывается около 2,5 тыс, ежедневно они выдают более 7 тыс посылок. Всего с момента запуска платформы по выдаче посылок, ритейлер выдал более 1,1 млн заказов. Кроме того, X5 Retail Group договорилась об открытии в “Пятерочках” около 1,4 тыс аптечных пунктов выдачи заказов.