На данный момент в “Пятерочках” уже можно получить посылки из некоторых сервисов, таких как Aliexpress, Ozon и т.д. Таких пунктов выдачи по стране насчитывается около 2,5 тыс, ежедневно они выдают более 7 тыс посылок. Всего с момента запуска платформы по выдаче посылок, ритейлер выдал более 1,1 млн заказов. Кроме того, X5 Retail Group договорилась об открытии в “Пятерочках” около 1,4 тыс аптечных пунктов выдачи заказов.
Наука и технологии
Сегодня 16:55
"Пятерочки" превратят в пункты отправки и приема посылок
Владелец сети рассчитывает на высокий спрос среди населения
Игорь Плетнев, директор по развитию бизнесов X5 Retail Group, которой принадлежит и “Пятерочка”, рассказал, что одна из дочерних структур головной компании изучает потенциальный спрос на отправку посылок между физлицами через магазины сети “Пятерочка”. При этом он отметил, что никаких окончательных решений пока принято не было.
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