Пятилетняя девочка из Краснодара попала в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира

Важно понимать, что девочка, вместе со своим отцом, ведет сразу несколько каналов на платформе и суммарно их аудитория со всех источников составляет около 107 млн человек. Видео Насти выходят сразу на 7 языках, а сама девочка с семьей в прошлом году переехала из России в США. В 2020 году она планирует выпустить авторскую книгу, сейчас же она просто получает “шестизначные чеки от спонсоров, включая Dannon и Legoland”.

Что же касательно первых двух мест, то на первом месте расположился восьмилетний Райан Каджи с доходом в 26 млн долларов, а на втором юмористический спортивный канал Dude Perfect с 20 млн долларов дохода.