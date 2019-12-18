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Пятилетняя девочка из Краснодара попала в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира
Wylsacom тихо плачет в сторонке
Американская версия журнала Forbes опубликовала собственный рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые YouTube-блогеры со всего мира. И, как ни странно, на третьем месте данного списка оказался новичок из России — пятилетняя девочка из Краснодарского края Настя Радзинская. По имеющимся данным, за 2019 год ее доход составил около 18 млн долларов.
Важно понимать, что девочка, вместе со своим отцом, ведет сразу несколько каналов на платформе и суммарно их аудитория со всех источников составляет около 107 млн человек. Видео Насти выходят сразу на 7 языках, а сама девочка с семьей в прошлом году переехала из России в США. В 2020 году она планирует выпустить авторскую книгу, сейчас же она просто получает “шестизначные чеки от спонсоров, включая Dannon и Legoland”.
Что же касательно первых двух мест, то на первом месте расположился восьмилетний Райан Каджи с доходом в 26 млн долларов, а на втором юмористический спортивный канал Dude Perfect с 20 млн долларов дохода.