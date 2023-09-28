Пятёрочка, Лента и Магнит попросили не разрешать продажу спиртного через интернет

В организации говорят о рисках для потребителей и обеспокоены желанием законодателей внести соответствующий законопроект в Госдуму уже этой осенью. В ассоциации также видят риски развития нелегального рынка алкоголя.

К тому же российский потребитель не лишён возможности купить алкоголь онлайн: для этого можно заказывать продукцию в магазинах и забирать её при визите в торговую точку, подтвердив возраст.

По этому поводу АКОРТ обратилась в Минпромторг.