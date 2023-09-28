Пятёрочка, Лента и Магнит попросили не разрешать продажу спиртного через интернет

09:40, 28 сентября 2023
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Пятёрочка, Лента и Магнит попросили не разрешать продажу спиртного через интернетТорговые сети опасаются роста нелегального рынка алкоголя
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят X5 Group, «Лента», «Азбука вкуса», «Магнит» и другие торговые сети заявила об обеспокоенности возможной легализацией торговлей алкоголем в интернете.
В организации говорят о рисках для потребителей и обеспокоены желанием законодателей внести соответствующий законопроект в Госдуму уже этой осенью. В ассоциации также видят риски развития нелегального рынка алкоголя.
К тому же российский потребитель не лишён возможности купить алкоголь онлайн: для этого можно заказывать продукцию в магазинах и забирать её при визите в торговую точку, подтвердив возраст.
По этому поводу АКОРТ обратилась в Минпромторг.