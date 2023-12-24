Пыль Судного дня: как уничтоживший динозавров астероид погрузил Землю во тьму

В исследовании, проведенном под руководством ученого-планетолога Джема Берка Сенела, была использована новейшая компьютерная модель, основанная на образцах осадочных пород из Таниса, запечатлевшая последствия катастрофического удара. Мелкодисперсная пыль, поднятая в атмосферу, сохранялась в течение 15 лет, потенциально охладив всю Землю на 15 градусов Цельсия.

Сенел отметил: «остановка фотосинтеза почти на два года после удара привела к серьезным проблемам, разрушив пищевую сеть и вызвав цепную реакцию вымирания».

Это открытие раскрывает тайны, связанные с массовым вымиранием, и дает беспрецедентное представление о реальном механизме убийства, вызванного ударом астероида.